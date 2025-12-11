Incidente all' oleodotto di Brandeburgo | sversati 200mila litri di petrolio

Un grave incidente all'oleodotto di Brandeburgo ha causato la fuoriuscita di oltre 200.000 litri di petrolio, sollevando preoccupazioni per un possibile disastro ambientale in Germania. L'incidente si è verificato mercoledì 10 dicembre alla stazione di Gramzow, coinvolgendo un importante tratto della conduttura.

