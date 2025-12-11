Incidente a San Giovanni centauro rischia la vita

Un grave incidente stradale si è verificato nei pressi di San Giovanni al Natisone, coinvolgendo un motociclista che è rimasto incosciente e in condizioni critiche. L'evento ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità, intervenute prontamente sul luogo per prestare soccorso e gestire la situazione.

Un motociclista è incosciente e in condizioni critiche dopo un violento incidente stradale nei pressi di San Giovanni al Natisone. Il suo mezzo si è scontrato con un tir in località Medeuzza, sulla strada provinciale 50: è successo intorno alle 13 e 50 di oggi pomeriggio. Ancora troppo presto per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

