Incidente a Porto Empedocle | scontro fra auto e furgone pompieri liberano dalle lamiere i feriti

Un incidente stradale si è verificato all'ingresso di Porto Empedocle, coinvolgendo un'auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere e prestare soccorso. L'incidente è avvenuto al bivio tra la statale 640 e la strada verso Villaseta, nelle vicinanze dell'Hotel dei Pini.

Incidente stradale all'uscita (o ingresso) di Porto Empedocle, al bivio fra l'innesto della statale 640 e la strada che attraversa contrada Caos e porta a Villaseta, subito dopo l'Hotel dei Pini. A sbattere, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei poliziotti del commissariato.

