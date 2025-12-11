Incidente a Monza investito un uomo di 61 anni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Monza, in viale Libertà, coinvolgendo un uomo di 61 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 6, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le cause e le conseguenze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale a Monza: un uomo è stato investito in viale Libertà. Dalle prime informazioni raccolte l’incidente è avvenuto intorno alle 6.50 di giovedì 11 dicembre lungo la trafficatissima viale Libertà, all’altezza del civico 122.L’uomo investito ha 61 anni. Sono stati attivati subito i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

