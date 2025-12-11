Incidente a Leini | ragazza di 17 anni investita da un suv e ricoverata in ospedale

Nella mattinata di ieri, 10 dicembre, a Leinì si è verificato un incidente stradale in cui una ragazza di 17 anni è stata investita da un SUV mentre camminava lungo via Lombardore, probabilmente per raggiungere la fermata dell'autobus. La giovane è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.

