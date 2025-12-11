Incidente a Fuorigrotta | auto contromano travolge scooter grave un 18enne

Un grave incidente si è verificato a Fuorigrotta, in via Terracina, mercoledì 10 dicembre. Un'auto, che viaggiava contromano, ha travolto uno scooter, provocando ferite serie a un giovane di 18 anni. L'intervento dei soccorsi è stato immediato, ma le condizioni del ragazzo risultano gravi.

Grave incidente stradale a Fuorigrotta, in via Terracina, nella serata di ieri, mercoledì 10 dicembre. Un'auto che procedeva contromano per superare il traffico si è schiantata frontalmente contro uno scooter guidato da un ragazzo di 18 anni. L'impatto è stato violentissimo: il giovane è stato sbalzato sull'asfalto e trasportato all'ospedale Cardarelli, dove è ricoverato ma .

