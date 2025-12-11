Inchiesta urbanistica sequestro Torre Unico-Brera | case di lusso al posto delle popolari
Un'inchiesta urbanistica a Milano si amplia con il sequestro preventivo della Torre Unico-Brera, un cantiere che sostituisce le abitazioni popolari con case di lusso. La vicenda coinvolge diverse implicazioni sul piano urbanistico e sociale, evidenziando le tensioni tra sviluppo edilizio e tutela delle comunità locali.
L’inchiesta urbanistica a Milano si allarga e aggiorna. L’ultimo capitolo riguarda il cantiere Unico-Brera, su cui è stato disposto il sequestro preventivo dal gip di Milano, Mattia Fiorentini. Il blitz è avvenuto in pieno centro, via Anfiteatro 7. Al centro dell’indagine ci sono due palazzi di 4 e 11 piani, i cui progetti sono di “ristrutturazione” edilizia, ma si tratta in realtà di un’area libera, visto che un edificio settecentesco è stato demolito nel 2006 e non c’è nulla da ristrutturare. Originariamente in quella zona doveva sorgere un progetto comunale per la realizzazione di nove alloggi destinati a edilizia popolare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
