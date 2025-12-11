Inchiesta urbanistica sequestrato un cantiere in Brera a Milano

La procura di Milano ha disposto il sequestro di un cantiere nel quartiere Brera, nel cuore della città. L'operazione si inserisce nelle indagini in corso sull'urbanistica locale, coinvolgendo un palazzo in fase di costruzione in una delle zone più esclusive di Milano.

Nuovo sequestro della procura di Milano nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica. Questa volta riguarda il cantiere di un palazzo in pieno centro, nell'elegante zona Brera. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. alla sede, di un cantiere ubicato a Milano, in via Anfiteatro n. 7, dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani. L’attività si inquadra in una più ampia indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica riguardante più progetti urbanistici di rilevante valore economico insistenti sul territorio del Comune di Milano, in corso di realizzazione in violazione della normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it