Inchiesta urbanistica sequestrato il palazzo Unico-Brera
Un nuovo sequestro nell’ambito dell’inchiesta urbanistica che coinvolge il cantiere Unico-Brera a Milano. La Guardia di finanza ha eseguito il provvedimento disposto dal gip Mattia Fiorentini, riguardante il progetto di una torre di 11 piani al posto di due edifici settecenteschi demoliti nel 2006.
Nuovo sequestro nella maxi indagine sulla gestione dell’urbanistica a Milano. La Guardia di finanza sta eseguendo il decreto disposto dal gip Mattia Fiorentini sul cantiere Unico-Brera di via Anfiteatro 7, progetto dei costruttori Carlo e Stefano Rusconi (RS srl) che punta alla realizzazione di una torre di 11 piani al posto di due edifici settecenteschi demoliti nel 2006. L’intervento, autorizzato tramite Scia nel 2019 e una variante nel 2023 come “ristrutturazione edilizia”, prevedeva 27 appartamenti e circa 45 abitanti potenziali. Perché l’intervento non può essere considerato una ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
3mesi dopo schiaffo su inchiesta urbanistica a Milano altra tramvata per Procura meneghina da Consob, spesso lenta o tardiva ma MOLTO più accurata e tecnica dei facilmente suggestionabili investigatori giudiziari Intanto come per urbanistica enormi danni
Il processo Eni, l'urbanistica a Milano, l'inchiesta su Tod's, il sospetto timing dell'indagine su Mps-Mediobanca e la labile differenza tra operatori di giustizia e giustizieri - Davanti a certe iniziative giudiziarie è difficile non pensare male
