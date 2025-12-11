inchiesta urbanistica sequestrato il palazzo unico brera

Un nuovo sequestro nell’ambito dell’inchiesta urbanistica che coinvolge il cantiere Unico-Brera a Milano. La Guardia di finanza ha eseguito il provvedimento disposto dal gip Mattia Fiorentini, riguardante il progetto di una torre di 11 piani al posto di due edifici settecenteschi demoliti nel 2006.

Nuovo sequestro nella maxi indagine sulla gestione dell’urbanistica a Milano. La Guardia di finanza sta eseguendo il decreto disposto dal gip Mattia Fiorentini sul cantiere Unico-Brera di via Anfiteatro 7, progetto dei costruttori Carlo e Stefano Rusconi (RS srl) che punta alla realizzazione di una torre di 11 piani al posto di due edifici settecenteschi demoliti nel 2006. L’intervento, autorizzato tramite Scia nel 2019 e una variante nel 2023 come “ristrutturazione edilizia”, prevedeva 27 appartamenti e circa 45 abitanti potenziali. Perché l’intervento non può essere considerato una ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it