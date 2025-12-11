Inchiesta urbanistica sequestrato il cantiere della torre Unico-Brera a Milano
Un nuovo sequestro nell'ambito di un'inchiesta urbanistica riguarda il cantiere della torre “Unico-Brera” a Milano. L'intervento interessa due palazzi in costruzione nel cuore del quartiere Brera, noto per la sua eleganza e vivacità culturale. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini più ampio sulle pratiche edilizie nella città.
Nuovo sequestro nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica. Questa volta riguarda il cantiere di due palazzi in costruzione in pieno centro, nell'elegante zona Brera. Precisamente in via Anfiteatro al civico 7, dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani. Si tratta di un complesso residenziale di lusso (progetto dell'Impresa Rusconi, firmato dall’architetto Marco Cerri con Studio ArchiMI), su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco. A eseguire il sequestro è il Nucleo Pef della Guardia di Finanza, su ordine del gip Mattia Fiorentini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
