Inchiesta urbanistica sequestrati due edifici in costruzione della torre Unico-Brera di Milano | Trucco sulle parole per aggirare le regole
Nella zona di Brera a Milano, sono stati sequestrati due cantieri in via Anfiteatro 7, parte della torre Unico-Brera, a causa di irregolarità urbanistiche. L'operazione evidenzia l'uso di stratagemmi linguistici per eludere le normative, sollevando questioni sulla legalità e trasparenza delle pratiche edilizie nel centro della città.
Sono stati sequestrati in pieno centro a Milano, quartiere Brera, i cantieri di due edifici in costruzione in via Anfiteatro 7. Uno di 4 piani e uno di 11, altri 34,78 metri con tre livelli interrati di box, destinati a 27 appartamenti a partire da 700mila euro per un monolocale. L’intervento è finito sotto la lente del giudice per le indagini preliminari, che ha disposto il sequestro per presunta lottizzazione abusiva e falso. Si tratta di un nuovo sequestro nell’ambito della maxi indagine sulla gestione dell’urbanistica a Milano. In questo capitolo di inchiesta, che riguarda abusi edilizi e ipotizza anche il falso, ci sono 27 indagati tra proprietari, profettisti ed esperti. 🔗 Leggi su Open.online
