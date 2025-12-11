Inchiesta urbanistica Milano sequestrata la torre ‘Unico-Brera’

Un nuovo intervento delle autorità milanesi nel settore edilizio: questa mattina, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo sul cantiere ‘Unico-Brera’ in via Anfiteatro, su disposizione del giudice Mattia Fiorentini. L'operazione si inserisce in un'inchiesta urbanistica in corso, che coinvolge il progetto e le sue implicazioni legali.

Ancora un sequestro nell’edilizia milanese. I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano stanno dando esecuzione in queste ore a un decreto di sequestro preventivo disposto dal gip di Milano, Mattia Fiorentini, del cantiere ‘Unico-Brera’ nella centralissima via Anfiteatro 7. Il progetto immobiliare dei costruttori Carlo e Stefano Rusconi con la RS srl punta a trasformare due ruderi settecenteschi di 5 e 3 piani, demoliti nel 2006, in una torre di 11 piani per oltre 34 metri, 27 appartamenti e 45 abitanti potenziali. I lavori avrebbero dovuto completarsi quest’anno e sono stati autorizzati, come in altre decine di casi finiti sotto la lente della magistratura, con una Scia, Segnalazione Certificata di inizio attività, come “ristrutturazione edilizia” nel 2019 e, successivamente, con un’altra segnalazione certificata di inizio attività in variante nel 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it