Inchiesta urbanistica la procura sequestra un palazzo in zona Brera

La procura di Milano ha avviato un'ampia inchiesta urbanistica, sequestrando un edificio nel cuore di Brera. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento, nell'ambito di un'indagine sulla gestione dell’urbanistica in città. Il sequestro riguarda un palazzo nel centro storico, simbolo di questioni legate a pratiche urbanistiche e amministrative.

Nuovo sequestro nella maxi indagine sulla gestione dell’urbanistica a Milano. Questa volta il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, in esecuzione di un provvedimento del gip, ha messo i sigilli a un palazzo in zona Brera, in pieno centro storico. Si tratta di un complesso residenziale di lusso – due edifici di 4 e 11 piani – in via Anfiteatro. La costruzione insiste su un’area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da due corpi di 5 e 3 piani. In questo capitolo di inchiesta, che riguarda abusi edilizi e ipotizza anche il falso, ci sono 27 indagati. 🔗 Leggi su Open.online

