Inchiesta urbanistica a Milano sequestrata la torre Unico-Brera | 27 indagati per abusi edilizi

Un'inchiesta urbanistica a Milano ha portato al sequestro della torre Unico-Brera e all'iscrizione nel registro degli indagati di 27 persone. L'indagine riguarda presunti abusi edilizi e irregolarità nelle autorizzazioni, coinvolgendo numerosi professionisti e operatori del settore immobiliare nel capoluogo lombardo.

Quasi trenta persone risultano oggi coinvolte nella nuova tranche dell’inchiesta che sta scuotendo il settore del mattone e delle autorizzazioni urbanistiche a Milano. Tra gli indagati figurano costruttori, progettisti, ex dirigenti del settore Urbanistica, membri della precedente Commissione per il Paesaggio e perfino un notaio. Un quadro ampio e complesso che si inserisce nel lavoro avviato dal pool di magistrati coordinato dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, impegnato da mesi a ricostruire presunte irregolarità negli iter autorizzativi di diversi progetti edilizi nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

