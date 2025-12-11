Inchiesta torre Unico-Brera gli indagati annunciano ricorso al Riesame | Operazione totalmente lecita

Gli indagati nell'inchiesta sulla torre Unico-Brera annunciano ricorsi al Riesame, sostenendo la piena liceità delle operazioni. L’indagine della Procura di Milano, avviata prima dell’estate, ha già visto la difesa ottenere risultati favorevoli, e ora si trova di fronte a nuove accuse e sequestri, coinvolgendo numerosi professionisti e imprenditori del settore edilizio.

Milano – Accuse respinte al mittente e annunci di ricorsi al Riesame. Come da copione, così è stato allo sbocciare dell’inchiesta della Procura di Milano sull’urbanistica milanese prima dell’estate – con esiti complessivamente favorevoli alle difese – e così è oggi con il nuovo filone che ha portato al sequestro del cantiere di via Anfiteatro e all’iscrizione sul registro degli indagati di 27 nomi, tra cui quelli già “noti” degli immobiliaristi Carlo e Stefano Rusconi, titolari della società costruttrice Rs Sviluppo, incaricata del progetto edilizio – torre Unico-Brera- finito da tempo sotto la lente degli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchiesta torre Unico-Brera, gli indagati annunciano ricorso al Riesame: “Operazione totalmente lecita”

