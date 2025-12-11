Inchiesta sull' urbanistica a Milano sequestrato un cantiere in zona Brera

Un cantiere in zona Brera a Milano è stato sequestrato nell'ambito di un'inchiesta sull'urbanistica. Il provvedimento, emesso dal gip Mattia Fiorentini, riguarda i lavori di costruzione di due edifici residenziali di 4 e 11 piani in via Anfiteatro 7. L'operazione è condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano.

