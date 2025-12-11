Inchiesta sull' urbanistica a Milano sequestrato un cantiere in zona Brera
Un cantiere in zona Brera a Milano è stato sequestrato nell'ambito di un'inchiesta sull'urbanistica. Il provvedimento, emesso dal gip Mattia Fiorentini, riguarda i lavori di costruzione di due edifici residenziali di 4 e 11 piani in via Anfiteatro 7. L'operazione è condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano.
AGI - Il nucleo di polizia economico finanziaria della gdf di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip Mattia Fiorentini, di un cantiere 'Unico Brera' in via Anfiteatro 7, in centro città, dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani. È l'ennesimo sequestro chiesto e ottenuto dalla procura di Milano dopo aver rilevato presunte violazioni della normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un presunto illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili. 🔗 Leggi su Agi.it
Inchiesta di Report sulla lavorazione della carne, Ausl e Nas nello stabilimento reggiano della Bervini: https://www.reggionline.com/inchiesta-report-sulla-lavorazione-della-carne-ausl-nas-anche-nello-stabilimento-reggiano-della-bervini-video/#google_vignett - facebook.com Vai su Facebook
#Moda Sindacati: l’inchiesta sul caporalato conferma le nostre denunce. Il Governo ci ascolti sulle modifiche al ddl #PMI Ecco la nostra proposta in 5 punti femcacisl.it/news/moda-sind… @CislNazionale Vai su X
Milano, inchieste sull'urbanistica: la gdf sequestra un palazzo in zona Brera - Questa volta il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della gdf, in esecuzione di un provvedimento del gip, ha messo i s ... Secondo msn.com
Inchiesta urbanistica a Milano, sequestrato il palazzo “Unico-Brera”: 27 indagati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta urbanistica a Milano, sequestrato il palazzo “Unico- Da tg24.sky.it