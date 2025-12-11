Inchiesta sull' urbanistica a Milano sequestrato un cantiere in zona Brera

Un cantiere in zona Brera a Milano è stato sequestrato nell'ambito di un'inchiesta sull'urbanistica. Il provvedimento, emesso dal gip Mattia Fiorentini, riguarda i lavori di costruzione di due edifici residenziali di 4 e 11 piani in via Anfiteatro 7. L'operazione è condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano.

AGI - Il nucleo di polizia economico finanziaria della gdf di Milano  sta eseguendo un decreto di  sequestro preventivo, emesso dal gip Mattia Fiorentini, di un  cantiere 'Unico Brera'  in  via Anfiteatro 7, in centro città, dove sono in corso di realizzazione due  edifici residenziali  rispettivamente di 4 e 11 piani. È l'ennesimo  sequestro  chiesto e ottenuto dalla  procura di Milano  dopo aver rilevato presunte  violazioni della normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli  oneri di urbanizzazione  e un presunto  illecito aumento delle superfici e cubature  realizzabili. 🔗 Leggi su Agi.it

