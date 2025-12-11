Inchiesta su Regione e porto | chiesto il processo per Cozzani Piacenza e altri 16

Un'inchiesta coinvolge Regione e porto di Genova, con richieste di processo per Matteo Cozzani, ex capo di Gabinetto regionale, e Paolo Piacenza, manager portuale. Cozzani è accusato di corruzione, voto di scambio e finanziamento illecito, mentre Piacenza è indagato per mancata denuncia. Complessivamente, otto persone sono coinvolte nell'indagine, che riguarda presunti illeciti e intrecci con figure pubbliche e private.

L’ex capo di Gabinetto regionale Matteo Cozzani accusato di corruzione, voto di scambio e finanziamento illecito, mentre il manager portuale Paolo Piacenza risponde di mancata denuncia contro Spinelli. Nei guai anche gli ex consiglieri Stefano Anzalone (Regione) e Umberto Lo Grasso (Comune). L’udienza preliminare a febbraio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Liguria, corruzione, inchiesta bis: chiesto processo per 18 imputati, tra cui ex capo di gabinetto Regione - La Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per le persone coinvolte nel procedimento che nel 2024 aveva portato agli arresti domiciliari Giovanni Toti ... Si legge su telenord.it

Inchiesta sul voto di scambio, elettore ammette il coinvolgimento e chiede la messa alla prova - Regionali Liguria del 2020, un elettore accusato di aver pattuito un posto di lavoro in cambio del proprio voto ha ammesso le proprie responsabilità e ha ... Lo riporta ilsecoloxix.it