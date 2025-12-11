Inchiesta sequestrato palazzo a Milano
Un nuovo sequestro nell'ambito di un'indagine sulla gestione urbanistica a Milano. La Guardia di Finanza, su ordine del Gip, ha messo i sigilli a un palazzo nel cuore di Brera, nel centro storico, proseguendo le indagini sulla possibile irregolarità nella gestione edilizia della città.
Nuovo sequestro nella maxiindagine sulla gestione dell'urbanistica a Milano. La Gdf,in esecuzione del Gip,ha messo i sigilli a un palazzo in zona Brera, in pieno centro storico. Si tratta di un complesso residenziale di lusso - due edifici di 4 e 11 piani-su un'areavuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da due corpi di 5 e 3 piani. In questo capitolo di inchiesta, che riguarda abusi edilizi e ipotizza anche falso, ci sono 27 indagati. Il caso era già spuntato negli atti dei Pm.
