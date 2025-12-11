Inchiesta Palude iniziata l' udienza preliminare a Mestre

È iniziata oggi, 11 dicembre, a Mestre, l'udienza preliminare dell'inchiesta Palude, svolta nell'aula bunker. L'udienza rappresenta un momento cruciale nel procedimento giudiziario, che coinvolge vari imputati e tematiche di rilevanza pubblica.

È iniziata oggi, giovedì 11 dicembre, l'udienza preliminare dell'inchiesta Palude in aula bunker a Mestre. Tra gli imputati il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e i suoi collaboratori Morris Ceron e Derek Donadini oltre a una serie di imprenditori. Come spiega Ansa, davanti al gup Andrea.

Brugnaro, al via l'udienza preliminare dell'inchiesta Palude: al centro delle accuse di corruzione la presunta trattativa per la vendita dell'area dei Pili - È iniziata questa mattina, 11 dicembre, nell'aula bunker di Mestre l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta Palude, che vede 28 imputati tra cui il ...

Venezia, inchiesta Palude: 4 anni e 8 mesi la pena totale per Renato Boraso - L'ex assessore di Venezia Renato Boraso ha concordato con la Procura una pena di ulteriori 10 mesi, in continuazione con il precedente patteggiamento a 3 anni e 10 mesi e il risarcimento totale di 437 ...