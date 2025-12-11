Inchiesta edilizia a Milano Sequestrato un palazzo a Brera
Un nuovo episodio nell'inchiesta edilizia a Milano riguarda il sequestro di un palazzo a Brera, nel centro storico. Si tratta di un residence di lusso edificato dopo la demolizione di un edificio del Settecento, evidenziando le tensioni e le criticità legate alla pianificazione urbanistica in città.
Nuovo capitolo nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano. Sequestrato un palazzo a Brera, nel centro storico: un residence di lusso costruito dopo la demolizione di un edificio del ’700. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Radio1 Rai. . Nuovo capitolo della maxi inchiesta sulla gestione dell'urbanistica nel comune di #Milano. Sequestrato il cantiere della torre “Unico-Brera” a Milano. 27 gli indagati. Di Eleonora Fioretti #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Due conti veri sull'edilizia a Milano dopo un anno di inchieste e isteria Di Adriano Seu Vai su X
Inchiesta urbanistica a Milano, sequestrato il palazzo “Unico-Brera”: 27 indagati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta urbanistica a Milano, sequestrato il palazzo “Unico- Lo riporta tg24.sky.it
Inchiesta urbanistica, a Milano sequestrato un palazzo in zona Brera con l’accusa di abuso edilizio - Brera: secondo i pm sarebbero stati commessi abusi edilizi, sottostimati gli oneri di urbani ... Da milanofinanza.it