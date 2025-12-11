Inchiesta edilizia a Milano Sequestrato un palazzo a Brera

Un nuovo episodio nell'inchiesta edilizia a Milano riguarda il sequestro di un palazzo a Brera, nel centro storico. Si tratta di un residence di lusso edificato dopo la demolizione di un edificio del Settecento, evidenziando le tensioni e le criticità legate alla pianificazione urbanistica in città.

Nuovo capitolo nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano. Sequestrato un palazzo a Brera, nel centro storico: un residence di lusso costruito dopo la demolizione di un edificio del ’700. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

