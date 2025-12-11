Incendio in centro a Oleggio distrutto il tetto di una casa

Nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, un incendio si è sviluppato nel cuore di Oleggio, in via Picchio. L'incendio ha coinvolto una casa, causando la distruzione del tetto. L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato per contenere le fiamme e limitare i danni.

Incendio in pieno centro a Oleggio.È successo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre in via Picchio, fra via Roma e piazza Martiri. Il rogo sarebbe partito dal tetto di una casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estinto le fiamme ed evitato che si propagassero alle case. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

++ Dalla Toscana - Incendio in un centro commerciale - facebook.com Vai su Facebook

++ Dalla Toscana - Incendio in un centro commerciale Vai su X

Incendio al Centro Direzionale di Napoli, fiamme in un edificio: distrutti due piani, cause da accertare - Un incendio è scoppiato nel palazzo dell'isola G1, colpendo e distruggendo due piani. Riporta ilmattino.it