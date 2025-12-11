Inaugurato un nuovo Despar | si assumono 21 lavoratori

Despar Nord ha inaugurato ufficialmente un nuovo punto vendita a Budrio, in provincia di Bologna. L’apertura, avvenuta questa mattina in via Ugo Lenzi, 3, rappresenta un’importante occasione di crescita per il territorio. Sono previste assunzioni di 21 lavoratori, contribuendo a rafforzare l’occupazione locale e offrire nuovi servizi ai cittadini.

Budrio (Bologna), 11 dicembre 2025 - Despar Nord ha inaugurato questa mattina il nuovo Despar situato in via Ugo Lenzi, 3 all'angolo con via Camilla Partengo a Budrio, alle porte di Bologna. Taglio del nastro e festa a Budrio. Il taglio del nastro, al quale è seguito un lungo momento di festa apprezzato dai tanti cittadini che hanno partecipato, si è svolto alla presenza della sindaca di Budrio Debora Badiali. A fare gli onori di casa ci hanno pensato il direttore regionale per l'Emilia-Romagna Alessandro Urban e il Capo Area Emilia-Romagna canale Despar ed Eurospar di Despar Nord Alessandro Arduini.