Inaugurati i nuovi spazi del nido ’Pepito’ Struttura riqualificata con 640mila euro

Sono stati inaugurati i nuovi spazi del nido ’Pepito’, recentemente riqualificati con un investimento di 640mila euro. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio, alla presenza di autorità regionali e locali, tra cui l’assessora Isabella Conti, il sindaco Massimo Isola e l’assessora Martina Laghi, valorizzando un importante intervento per il servizio educativo di Faenza.

È stato inaugurato ieri pomeriggio alla presenza dell'assessora regionale Isabella Conti, del sindaco di Faenza Massimo Isola, dell'assessora con delega all'istruzione del comune di Faenza Martina Laghi l'asilo nido Pepito. L'intervento di ampliamento della scuola, al civico 71 di via Laghi, finanziato con 640mila euro di risorse Pnrr si era concluso nei mesi scorsi e nel progetto di riqualificazione funzionale, oltre all'ampliamento degli spazi è stata eseguita la messa in sicurezza sismica. Peraltro, come ricordato dai tecnici presenti, tra cui la dirigente ai lavori pubblici dell'Urf Patrizia Barchi, l'intervento è stato complesso anche perché si è reso necessario trovare una sintesi tra le esigenze della scuola, le normative europee e le tempistiche delle lavorazioni.

