Inaugurata la Casa di riposo Più efficiente e confortevole | Investimento nel benessere

L’inaugurazione della Casa di riposo Città di Abbiategrasso, avvenuta nell’occasione dell’Immacolata, segna un importante passo avanti nel settore assistenziale locale. La struttura, rinnovata attraverso un intervento di efficientamento energetico, offre ora ambienti più confortevoli e funzionali, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare il benessere degli ospiti e la qualità dei servizi.

È stato il giorno dell'Immacolata a celebrare l'inaugurazione della Casa di riposo Città di Abbiategrasso, rinata con un massiccio intervento di efficientamento energetico che ha restituito vigore alla struttura. A esprimere soddisfazione per la conclusione di un progetto supervisionato passo dopo passo, è stata la dirigenza della casa di riposo: il presidente Franco Portalupi, i membri del consiglio di amministrazione e il direttore Matteo Mantovani, che hanno manifestato il loro orgoglio per il risultato raggiunto. L'intervento, partito il 16 settembre del 2024, ha avuto un valore superiore ai 4 milioni, interamente finanziati (fatta eccezione per una minima quota di 100mila euro) grazie al Bonus 110%: nella prima fase i lavori erano iniziati con l'applicazione del cappotto esterno in lana di roccia, che ha permesso di ottenere un miglioramento termico nei mesi invernali.