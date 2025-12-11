In Villa Reale ora c’è di nuovo luce Riallacciate dopo il blackout le linee di roseto e avancorte

La Villa Reale di Monza torna a splendere grazie al ripristino dell’energia elettrica nelle aree di Roseto Niso Fumagalli e Avancorte. Dopo un intervento di risanamento dei collegamenti elettrici, il blackout che aveva interessato uno dei simboli del complesso monumentale è stato finalmente risolto, riportando luce e fruibilità a questi spazi storici.

È tornata la luce al Roseto Niso Fumagalli della Villa Reale e all’intera Avancorte. Ieri si è concluso l’intervento di risanamento dei collegamenti elettrici che aveva lasciato al buio uno dei luoghi simbolo del complesso monumentale. Il blackout era stato provocato da una perdita d’acqua che aveva compromesso gli impianti Enel, causando lo spegnimento dell’illuminazione dell’Avancorte, del Roseto e della fontana davanti alla Reggia. Un guasto che, nelle scorse settimane, aveva alimentato le proteste dei cittadini, soprattutto in concomitanza con eventi serali. Percorsi immersi nell’oscurità, ingressi difficili, visitatori costretti a orientarsi con le torce dei cellulari: la segnalazione più eclatante risale al 9 novembre, durante il finissage della mostra Lacus Memoriae al Serrone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Villa Reale ora c’è di nuovo luce. Riallacciate dopo il blackout le linee di roseto e avancorte

