Martin Parr, fotografo noto per il suo stile critico e ironico, ha rivoluzionato il mondo della moda catturando l’essenza dei dettagli più kitsch e imperfetti. Le sue immagini, spesso ironiche e sorprendenti, svelano un lato inaspettato di scene quotidiane e tendenze, offrendo una prospettiva originale e coinvolgente su un settore patinato come quello della moda.

Le sue foto sono passate davanti agli occhi di tutti: primi piani di donne stese a prendere il sole, sciami di turisti, panini da fast food. Martin Parr, il fotografo britannico scomparso lo scorso 6 dicembre, ha cambiato per sempre il modo in cui vediamo la vita quotidiana: kitsch e banale, sì, ma anche piena di vita e autenticità. Con questo sguardo è riuscito a influenzare non solo la fotografia di moda, ma gli stilisti stessi. Chi era Martin Parr. Nato nel 1952 a Epson, nel Regno Unito, Parr ha sempre amato la fotografia: una passione ereditata dal nonno, che ha trasformato in un mestiere. Nel 1994 entrò – non senza polemiche – nell’agenzia Magnum con un solo voto, presentato dal celebre fotografo Henri Cartier-Bresson che lo descriveva come «un alieno da un altro sistema solare». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - In un settore patinato come quello della moda, il fotografo Martin Parr ha mostrato che anche i difetti e il kitsch possono essere interessanti: la sua storia.

