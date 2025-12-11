In un raptus accoltellò ospite e dipendente casa famiglia nigeriana condannata a 8 anni di reclusione

Un grave episodio di violenza si è svolto nella Casa della Letizia Piccoli Apostoli della Misericordia di Zagarolo, dove una donna nigeriana ha accoltellato un ospite e un dipendente. L'evento ha suscitato shock e sgomento nella comunità, portando alla condanna della responsabile a otto anni di reclusione.

(Adnkronos) – Le urla strazianti rimbombano all'interno di 'Casa della Letizia Piccoli Apostoli della Misericordia" di Zagarolo: sono le 19.30 del 16 gennaio scorso e al di là della porta dell'ufficio di Annalisa Ricci, operatrice ed educatrice della casa famiglia, si sta consumando una scena terribile. Una donna nigeriana, ospite con i suoi bambini, impugna .

