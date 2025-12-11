In un liceo di Roma spunta un' altra lista stupri con i nomi di due studentesse
Un nuovo caso di presunta lista di nomi collegati a accuse di stupro emerge nel contesto scolastico romano. Questa volta riguarda il liceo Carducci di via Asmara, situato a breve distanza dal Giulio Cesare. La scoperta solleva preoccupazioni e apre un dibattito sul clima di sicurezza e rispetto all’interno delle istituzioni scolastiche della capitale.
Al liceo Carducci di Roma spunta 'lista degli stupri' con i nomi di due ragazze - Al liceo Carducci in via Asmara, nel quartiere Africano, nel bagno degli studenti al terzo piano è apparsa una 'lista stupri' simile a quella del liceo Giulio Cesare delle scorse settimane. Da ansa.it
Dopo Roma anche nel bagno di un liceo di Lucca spunta la “lista stupri” con i nomi di due studentesse - Al liceo scientifico di Lucca spunta una "lista stupri" nei bagni. ilfattoquotidiano.it scrive