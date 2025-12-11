In sei mesi 30 milioni di euro | Firenze truffa colossale all’Opera del Duomo

Firenze è al centro di un’indagine che ha portato alla luce una truffa da 30 milioni di euro ai danni dell’Opera del Duomo. Le autorità stanno indagando su un complesso sistema fraudolento che coinvolge la gestione dei monumenti storici della città, mettendo in discussione l’integrità di uno dei simboli più rappresentativi di Firenze.

Firenze, 11 dicembre 2025 – Partono da Firenze le indagini che hanno portato alla scoperta di una truffa milionaria ai danni dell’ Opera di Santa Maria del Fiore, l’ente che si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni di Firenze. Commisso: “La Fiorentina non è in vendita. La crisi? Mi scuso con i tifosi, tutti sono responsabili. Ma le minacce ai giocatori sono indegne” False fatture e riciclaggio, giro d’affari da 30 milioni. La Squadra Mobile di Brescia, intervenuta dopo le prime segnalazioni emerse nel marzo 2025, ha ricostruito un vasto circuito di false fatturazioni e riciclaggio che, in soli sei mesi, avrebbe generato trasferimenti illeciti per circa 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In sei mesi 30 milioni di euro: Firenze, truffa colossale all’Opera del Duomo

In sei mesi 30 milioni di euro: Firenze, truffa colossale all’Opera del Duomo - Nove fermi in tutta Italia, sono accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio ... Come scrive lanazione.it

