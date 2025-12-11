In ricordo di Giorgio Gaber arriva Gioele Dix al teatro di Bomporto

Il teatro di Bomporto si prepara ad accogliere Gioele Dix, che il 12 dicembre inaugurerà la stagione 2025/2026 con lo spettacolo “Ma per fortuna che c’era il Gaber”. Un viaggio tra inediti e memorie del celebre artista, tra prosa e musica, in omaggio a Giorgio Gaber. La serata, curata da ATER Fondazione, si inserisce nel ricordo di una figura fondamentale della scena culturale italiana.

