In regione cala l' occupazione femminile
In Friuli Venezia Giulia si registra una diminuzione dell'occupazione femminile rispetto all'anno precedente. Nei primi nove mesi del 2023, i lavoratori sono 525.800, con un calo dello 0,3 per cento, di cui 1.600 donne in meno (-0,6 per cento). La situazione evidenzia un trend di diminuzione dell'occupazione femminile nella regione.
“Un Passo in Più”, il nuovo intervento della Regione Calabria destinato a sostenere economicamente le donne colpite da patologie oncologiche e/o donne caregiver di malati oncologici fiscalmente a carico, ideato nelle prime settimane della nuova legislatura - facebook.com Vai su Facebook
Contributi alle imprese per favorire l'occupazione femminile: attivata la nuova procedura telematica - La Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale ha attivato una nuova procedura telematica per l’acquisizione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per la ... Da regione.campania.it