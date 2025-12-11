in primavera alle torri bianche arriva la farmacia comunale

In vista della primavera, le Torri Bianche si arricchiscono di una nuova farmacia comunale. Il Consiglio comunale di Vimercate ha approvato l'apertura del punto vendita, affidandolo all’Azienda speciale Farmacie. Questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza sanitaria locale e a garantire servizi più accessibili ai cittadini della zona.

Alle Torri Bianche arriva la farmacia comunale. Via libera del Consiglio comunale di Vimercate, che affida il nuovo punto vendita all’Azienda speciale Farmacie. Sarà il terzo negozio di medicinali di proprietà del Municipio in città. Gli altri due, storici, sono a Ruginello e Passirano. Ora la palla passa al Consiglio di amministrazione guidato da Nunzio Del Sorbo, che dovrà mettere a terra il progetto. Mancava una struttura, secondo le regole deve essercene una ogni 3.300 abitanti e per colmare la lacuna la Giunta aveva individuato il quartiere degli affari, la città nella città, che ogni giorno richiama migliaia di lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it