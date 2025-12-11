In PIazzale Azzurri d' Italia torna la raccolta dei rifiuti ingombranti

Il 13 dicembre torna l’appuntamento con i “Sabati Ecologici” in Piazzale Azzurri d'Italia, un'iniziativa mensile promossa da Comune e AcegasApsAmga. L’evento offre ai cittadini un’opportunità per smaltire gratuitamente i rifiuti ingombranti, contribuendo alla tutela ambientale e alla pulizia della città.

piazzale azzurri d italiaIn PIazzale Azzurri d'Italia torna la raccolta dei rifiuti ingombranti - Sabato 13 dicembre, dalle 8:30 alle 12:30, gli operatori della Multiutility saranno presenti per assistere i cittadini nella consegna dei rifiuti non smaltibili nei contenitori stradali della raccolta ... padovaoggi.it scrive

