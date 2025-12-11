In PIazzale Azzurri d' Italia torna la raccolta dei rifiuti ingombranti
Il 13 dicembre torna l’appuntamento con i “Sabati Ecologici” in Piazzale Azzurri d'Italia, un'iniziativa mensile promossa da Comune e AcegasApsAmga. L’evento offre ai cittadini un’opportunità per smaltire gratuitamente i rifiuti ingombranti, contribuendo alla tutela ambientale e alla pulizia della città.
Sabato 13 dicembre, come ogni mese, torna l’appuntamento con i “Sabati Ecologici”, iniziativa promossa da Comune e AcegasApsAmga per rispondere alle esigenze dei padovani e contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti sul territorio. In Piazzale Azzurri d’Italia, come di consueto dalle 8:30. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
continua il suo tour! Prossimo appuntamento martedì alle 21.00 all’ UCI Cinemas (Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 1, Reggio Emilia). In sala il film documentario dedicato alla straordinaria Banda Rulli Frulli : un viaggio emozionante - facebook.com Vai su Facebook
In PIazzale Azzurri d'Italia torna la raccolta dei rifiuti ingombranti - Sabato 13 dicembre, dalle 8:30 alle 12:30, gli operatori della Multiutility saranno presenti per assistere i cittadini nella consegna dei rifiuti non smaltibili nei contenitori stradali della raccolta ... padovaoggi.it scrive
Volley serie b. Cavallino 4 Torri, tutto facile contro Ravenna: tre punti preziosi - 18 Tutto come da pronostico al palasport di Ferrara, dove la Cavallino liquida ... Lo riporta msn.com