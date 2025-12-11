In piazza Don Bosco la cerimonia delle nuove dediche alle persone difensore dei diritti umani

A Palermo, in piazza Don Bosco, si è svolta la cerimonia delle nuove dediche alle persone riconosciute come

L’iniziativa ha avuto luogo a cura del Gruppo Italia 233 di Palermo di Amnesty International. Le dediche sono state per Pakhshan Azizi, operatrice umanitaria e attivista della società civile, condannata a morte per ribellione armata contro lo Stato in relazione alle sue attività pacifiche per i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Parlano di "Malé e il suo bosco di Natale". Ci troviamo oggi in piazza a partire dalle 16 per iniziare a condividere questo Natale collaborativo. - facebook.com Vai su Facebook

Natale di eventi gratuiti nelle piazze di periferia. Onorato: "Portiamo musica e cultura nei quartieri popolari" - Due municipi, due piazze, due cartelloni e un unico obiettivo: vivere il Natale in piazza e portare cultura, spettacolo e intrattenimento anche in quei quartieri dove non sempre arriva. romatoday.it scrive