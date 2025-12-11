In giro per Cesano Boscone con un kalashnikov sotto il giubbotto e il carico di droga | spacciatore in manette
Un uomo è stato arrestato a Cesano Boscone con un kalashnikov e oltre 250 grammi di sostanze stupefacenti. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato al fermo del sospettato, che circolava con un'arma da fuoco e un ingente quantitativo di droga. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico illecito nella zona.
Cesano Boscone (Milano), 11 dicembre 2025 – Un kalashnikov con colpo in canna e oltre 250 grammi di droga. È quanto hanno trovato questa mattina i carabinieri della Compagnia di Corsico addosso a un 26enne di origine marocchina arrestato in flagranza per detenzione di arma clandestina e spaccio. L'intervento è scattato dopo la chiamata al 112 di un passante che, in via Fratelli Rosselli a Cesano Boscone, hinterland sudovest milanese, aveva notato l'uomo aggirarsi con fare sospetto. Hashish e cocaina nel borsello . La pattuglia dei carabinieri lo ha rintracciato e perquisito: nel borsello trasportava 120 grammi di cocaina e 138 di hashish, mentre sotto il giubbotto nascondeva il fucile d'assalto con colpo in canna e il selettore su raffica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
