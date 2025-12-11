In F1 chi vince paga di più | ma nel 2026 anche Hamilton e Leclerc sborseranno una cifra astronomica

11 dic 2025

In Formula 1, i piloti devono ottenere una superlicenza per gareggiare, un requisito che comporta un costo annuale variabile. Nel 2026, anche campioni come Hamilton e Leclerc saranno chiamati a sostenere spese astronomiche, riflettendo l'evoluzione dei costi e delle regole nel mondo della massima categoria automobilistica.

