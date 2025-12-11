In Corso della Repubblica prelibatezze culinarie e centinaia di espositori per la Fiera di Santa Lucia

In occasione della Fiera di Santa Lucia a Forlì, Corso della Repubblica si trasforma in un suggestivo mercato con circa 120 bancarelle. Tra espositori di abbigliamento, accessori e prodotti per la casa, si trovano anche specialità gastronomiche come croccanti, torroni e dolcetti, offrendo un’atmosfera ricca di sapori e tradizione in prossimità della chiesa barocca dedicata alla Santa.

