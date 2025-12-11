In Champions ormai è allarme difesa per la squadra di Conte

La fase a gironi della Champions League ha messo in luce le criticità del reparto difensivo dell'Inter di Conte, colpita da tre sconfitte consecutive. La recente sconfitta contro il Benfica di Mourinho evidenzia le difficoltà difensive della squadra, sollevando preoccupazioni in vista delle prossime sfide internazionali.

Il reparto arretrato azzurro in Europa vive un momento molto delicato. La terza sconfitta in Champions, subita contro il Benfica di Mourinho, mette in evidenza . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

