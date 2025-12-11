In 400 dalla Toscana a Roma per la mobilitazione della Cisl sulla manovra di governo

Circa 400 rappresentanti toscani parteciperanno sabato a Roma alla manifestazione della Cisl, conclusiva della campagna di mobilitazione Il Cammino della Responsabilità. L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative promosse in tutta Italia per discutere e protestare contro la manovra di governo, sottolineando l’importanza del ruolo dei sindacati nel dibattito sociale ed economico.

FIRENZE- Circa 400 toscani saranno a Roma sabato (13 dicembre), insieme alla Cisl per la manifestazione conclusiva della campagna di mobilitazione Il Cammino della Responsabilità, portata avanti in queste settimane in tutta Italia. Al centro dell’iniziativa c’è l’esigenza di migliore la legge finanziaria e di superarla con un Patto della responsabilità, per ampliare la prospettiva con un progetto a lungo termine che metta insieme transizioni, innovazione, migliore produttività del sistema e conseguente aumento dei salari. “Come Cisl – dice la segretaria generale della Toscana, Silvia Russo – siamo abituati a dire le cose con chiarezza, indicando cosa ci piace e cosa non ci piace, senza fermarsi alla protesta, ma col coraggio della proposta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

CALCIOMERCATO ROMA, BALDANZI NEL MIRINO DEL PISA Ritorno in Toscana per Tommaso Baldanzi? Arrivato dall'Empoli, il trequartista della Roma non si è saputo imporre in giallorosso e in questo mercato invernale potrebbe fare le valigie in prestit - facebook.com Vai su Facebook

Manifestazione Cisl per la legge di Bilancio, in 400 sabato 13 a Roma dalla Toscana - Circa 400 toscani saranno a Roma, sabato 13 dicembre, insieme alla Cisl per la manifestazione conclusiva della campagna di mobilitazione “Il Cammino della ... Scrive gonews.it

Settembre di scioperi in Toscana: trasporti, scuola e giustizia. Dal 3 al 26 otto giornate di mobilitazioni - Stando a quanto si legge sul sito della commissione di garanzia, sono otto le giornate di mobilitazione ... Secondo lanazione.it