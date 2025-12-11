Imprinting tattoo performance e immaginario animale si intrecciano

Imprinting, tattoo performance e immaginario animale si fondono in una mostra a Roma, curata da NITIDO-Exhibition & Body Art. L’evento, dedicato alla ricerca di Matteo Moni, esplora come l’arte del tatuaggio e l’immaginario animale si confrontino con l’identità umana, creando un dialogo tra corpo, simbolismo e percezione.

ROMA - La NITIDO-Exhibition & Body Art presenta Imprinting, un evento espositivo dedicato alla ricerca di Matteo Moni, in cui la tattoo performance si intreccia con l’immaginario animale, inteso come dimensione identitaria dell’essere umanoIMPRINTING è un progetto espositivo che – fino al 10. 🔗 Leggi su Romatoday.it