Impresa è Donna | la VI edizione del premio regionale è stata vinta da Eleonora Patané

Cataniatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La VI edizione del premio regionale “Impresa è Donna” si è conclusa con il riconoscimento di Eleonora Patané. Promosso da Terziario Donna Confcommercio di Catania, il concorso valorizza le imprese femminili e il loro ruolo nel panorama economico locale e nazionale.

Eleonora Patané ha vinto la VI edizione del PremioImpresa é Donna”, il concorso promosso da Terziario Donna Confcommercio di Catania e che mette al centro le imprese al femminile. La proclamazione ieri sera nella splendida cornice del Teatro Massimo Bellini: 10 le imprenditrici che si sono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

