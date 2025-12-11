Imprenditoria veronese in lutto | è morto Giovanni Mion tra i fondatori del gruppo Migross

L'imprenditoria veronese piange la scomparsa di Giovanni Mion, figura di spicco e socio fondatore del gruppo Migross, con sede a Bussolengo. La sua perdita rappresenta un momento di grande tristezza per il mondo degli affari locali, dove ha lasciato un'impronta significativa attraverso la sua attività e il suo contributo imprenditoriale.

Lutto nel mondo dell'imprenditoria veronese. È scomparso Giovanni Mion, socio fondatore e storico punto di riferimento del gruppo Migross, che ha tuttora sede a Bussolengo. La realtà scaligera nell'ambito della grande distribuzione organizzata, che vanta 48 punti vendita e oltre 1700 dipendenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

