Impianti pubblicitari tutela del decoro nel centro storico in vista del Centenario

In vista del Centenario, si intensificano le misure di tutela del decoro nel centro storico, con particolare attenzione agli impianti pubblicitari. Sono previste norme più stringenti sul controllo, sulla luminosità e sulla tecnologia delle insegne luminose, oltre a limitazioni nelle zone di installazione, per preservare l'estetica e l'identità della zona storica.

Massimo controllo e attenzione alla luminosità e tecnologia delle insegne luminose, cura del decoro degli impianti in vista del Centenario, limitazioni alle zone di installazione. Sono solo alcune delle proposte di aggiornamento del Piano degli impianti pubblicitari del Comune di Latina (quello. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

CENTRO STORICO E DEROGA PER L’EDICOLA, IN COMMISSIONE IL PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI A LATINA - facebook.com Vai su Facebook

Decoro urbano: Cascina approva il piano degli impianti pubblicitari - Cascina (PI), 17 luglio 2025 – Il Comune di Cascina si dota finalmente di un piano degli impianti pubblicitari, dopo decenni di proliferazione disordinata di cartelloni, insegne e altri mezzi ... Da lanazione.it

Piano degli impianti pubblicitari. Come cambieranno le affissioni. Due zone in difesa del decoro - Arriva con la votazione favorevole del consiglio comunale l’adozione del piano degli impianti pubblici che di fatto va a regolare le affissioni pubbliche e private in città. Scrive lanazione.it