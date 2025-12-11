Impegno contro la violenza di genere Premio Rosa Parks all' associazione Le Onde

L'impegno contro la violenza di genere è fondamentale per promuovere una società più equa e sicura. Recenti dati Istat evidenziano l'urgenza di interventi efficaci di prevenzione e contrasto. In questo contesto, il Premio Rosa Parks viene assegnato all’associazione Le Onde, riconoscendo il loro impegno nel combattere questa drammatica realtà.

I dati dell'Istat, resi noti alcune settimane fa, fanno capire che mai come ora è necessaria l'azione di prevenzione e di contrasto alla violenza contro le donne. La violenza di genere resta infatti una delle emergenze sociali più gravi in Italia e in Sicilia. E ieri, nell'ambito della cerimonia.

?Si concludono oggi i 16 Giorni di Attivismo contro la Violenza di Genere (GBV), ma l’impegno per un futuro libero dalla violenza è una priorità che guida la nostra azione ogni giorno, in ogni progetto. AICS Beirut ringrazia tutti i partner e le comunità per l'imp - facebook.com Vai su Facebook

L’ conferma il proprio impegno contro la violenza di genere e il sostegno a @UNDP e @UNSMIL per sostenere la leadership e partecipazione femminile alle elezioni. Vai su X

