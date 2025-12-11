Impegno contro la violenza di genere Premio Rosa Parks all' associazione Le Onde

L'impegno contro la violenza di genere è fondamentale per promuovere una società più equa e sicura. Recenti dati Istat evidenziano l'urgenza di interventi efficaci di prevenzione e contrasto. In questo contesto, il Premio Rosa Parks viene assegnato all’associazione Le Onde, riconoscendo il loro impegno nel combattere questa drammatica realtà.

I dati dell’Istat, resi noti alcune settimane fa, fanno capire che mai come ora è necessaria l’azione di prevenzione e di contrasto alla violenza contro le donne. La violenza di genere resta infatti una delle emergenze sociali più gravi in Italia e in Sicilia. E ieri, nell’ambito della cerimonia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

