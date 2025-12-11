Imitiamo l’Australia | via i social ai minori

L'Australia ha deciso di vietare l'uso dei social media ai minori, adottando misure che possono sembrare drastiche. Sebbene possano essere facilmente aggirate, queste iniziative rappresentano un primo passo importante per tutelare i giovani dagli effetti negativi delle piattaforme digitali. Un esempio che potrebbe ispirare altre nazioni a intervenire.

Il provvedimento di Canberra può apparire estremo e potrà anche essere eluso: ma da qualche parte bisogna cominciare. Gli Stati non possono arrendersi di fronte agli aspetti più invasivi della tecnica. L’Ue, che ama i divieti, segua l’esempio. Ci voleva la remota Australia, coi suoi koala, i suoi canguri e i laburisti al governo, a insegnarci un po’ di buona educazione, anche con maniere rudi. Vietare l’uso dei social ai ragazzi sotto i sedici anni è una piccola, grande rivoluzione, o una controrivoluzione, fate voi. Comunque un ritorno alla realtà, alla vita, al senso del limite e all’umanità. 🔗 Leggi su Laverita.info