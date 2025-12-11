Imagine | a Trastevere l' opera di Harry Greb a John Lennon

Lo scorso 8 dicembre, a Trastevere, è stata inaugurata “Imagine”, l'ultima opera di Harry Greb dedicata a John Lennon in occasione del 45º anniversario della sua scomparsa. Un omaggio che unisce arte e memoria, celebrando il mito del celebre musicista e la sua influenza nel mondo.

Lo scorso 8 dicembre a Trastevere è apparsa “Imagine” l’ultima opera di Harry Greb un omaggio alla memoria di John Lennon, nel 45esimo anniversario della sua morte avvenuta l'8 dicembre 1980. L’ex componente dei Beatles appare con il classico cappello di Santa Claus, barba e con una maglia dove. 🔗 Leggi su Romatoday.it

The statue dedicated to the Roman dialect poet Giuseppe Gioacchino Belli and placed at the beginning of Viale Trastevere... - facebook.com Vai su Facebook

#8dicembre: visitiamo il presepe della basilica di Santa Maria in Trastevere: un popolo di poveri e di amici dei poveri attorno a Gesù che nasce #Natale2025 segidio.it/TbGr Vai su X

Trastevere, un murale per Francesca Albanese firmato dall’artista Harry Grab - Nel cuore di Trastevere, a via della Lungaretta, è comparso un murale dedicato a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Si legge su rainews.it

Spunta a Trastevere il nuovo murale di Harry Greb "L'Angelo" - "L'Angelo" e' il nuovo murales di Harry Greb: l'opera si trova a Roma, in via della Lungaretta sui muri della Chiesa di Santa Margherita in Trastevere. notizie.tiscali.it scrive