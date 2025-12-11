La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo del 11 dicembre celebra un importante riconoscimento: la cucina italiana è diventata Patrimonio Immateriale dell'umanità UNESCO. Un traguardo che sottolinea l'inestimabile valore culturale e gastronomico di questa tradizione, riconosciuta a livello globale come simbolo di eccellenza e identità nazionale.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 11 dicembre. La cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco. Il verdetto è stato annunciato ieri: il comitato riunito a Nuova Delhi era formato dai delegati di 185 Stati, ma di questi solamente 24 hanno votato a favore o contro le nuove proposte di candidatura come patrimonio dell'umanità. «Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento», ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricordando che la cucina «è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza» e sottolineando come il primato rappresenti «uno strumento formidabile per valorizzare ancor di più i nostri prodotti e proteggerli da imitazioni e concorrenza sleale». 🔗 Leggi su Iltempo.it