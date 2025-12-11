Illumina lo spettacolo dello Zecchino d’Oro in scena al Papa Giovanni
Il 13 dicembre all’Auditorium Parenzan di Bergamo si terrà “Illumina”, uno spettacolo dello Zecchino d’Oro dedicato ai 35 anni di Amici della Pediatria. Un evento speciale con musica, sorrisi e magia, pensato per celebrare il legame tra generazioni e l’impegno dell’associazione a favore dei bambini ospedalizzati.
Per celebrare 35 anni di Amici della Pediatria, sabato 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, si terrà all’Auditorium Parenzan dell’Ospedale di Bergamo un evento unico e pieno di musica, sorrisi e magia! “Illumina” sarà un pomeriggio speciale con le note dello Zecchino d’Oro, per rivivere le canzoni che hanno accompagnato l’infanzia di generazioni e festeggiare insieme il grande traguardo dei 35 anni di dedizione e amicizia dell’ Associazione Amici della Pediatria verso i bambini ospedalizzati a Bergamo. Mimì e Nartico, i giovani talent dello Zecchino d’Oro, saranno di scena insieme alla presidente degli Amici della Pediatria, Milena Lazzaroni, per presentare un pomeriggio fra musica e cartoni animati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Magia & Tradizione Lo Spettacolo di Burattini che illumina il Natale La magia del Natale è tornata a brillare con “Chi salverà il Natale?”, il nuovo spettacolo di burattini firmato Piccoli per Sempre Animazione, che nel fine settimana ha incantato grandi - facebook.com Vai su Facebook
Illumina, lo spettacolo dello Zecchino d’Oro e Jacobs: gli eventi per Santa Lucia in ospedale - Per celebrare 35 anni di Amici della Pediatria, sabato 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, si terrà presso l’Auditorium Parenzan dell’Ospedale di Bergamo ... Secondo ecodibergamo.it