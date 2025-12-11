Illumina le feste con stile | Philips Hue Wall Washer

Scopri il nuovo Philips Hue Play Wall Washer di Signify, un'innovativa soluzione di illuminazione intelligente pensata per valorizzare le festività. Con un design compatto e prestazioni immersive, questo dispositivo permette di creare atmosfere suggestive e personalizzate, portando stile e funzionalità nelle tue celebrazioni natalizie e non solo.

Signify presenta il nuovo Philips Hue Play Wall Washer, che unisce tecnologia intelligente, design compatto e performance immersive. La tecnologia wall-wash – letteralmente "lavaggio di parete" – consiste nel proiettare la luce sulle pareti, creando così un effetto luminoso morbido e avvolgente.

