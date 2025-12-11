Ilaria D’Amico ad Atreju per parlare di odio politico e libertà di pensiero | Gigi Buffon di destra? È stato cultore di tante cose Giorgia Meloni è rivoluzionaria

Ilaria D’Amico partecipa ad Atreju per discutere di odio politico e libertà di pensiero. La conduttrice sottolinea l'importanza di un confronto aperto, senza pregiudizi, e riflette su figure come Gigi Buffon e Giorgia Meloni, evidenziando come le opinioni possano essere più sfumate e complesse di quanto si creda.

La giornalista e conduttrice ha spiegato: «Mi sono chiesta: perché non dovrei andare per un preconcetto? Io che non ho un'appartenenza o una fede politica precisa, perché non avrei dovuto partecipare a un confronto libero di idee?».

